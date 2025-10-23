Тренера "Алании" оштрафовали за остановку игры

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главного тренера владикавказской "Алании" Спартака Гогниева на 10 тыс. рублей за остановку игры Леон - Второй лиги с московским "Велесом". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

19 октября "Алания" дома уступила "Велесу" со счетом 0:4. Главный тренер владикавказцев Спартак Гогниев увел футболистов команды с поля после назначенного пенальти в ворота "Алании" в первом тайме. Футболисты вернулись через несколько минут, но вратарь владикавказского клуба Давид Бязров во время исполнения 11-метрового удара ушел к штанге, не попытавшись его отразить.