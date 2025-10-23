«Спартак» наказали за неприемлемое поведение болельщиков

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация приняла решение оштрафовать московский «Спартак» за поведение болельщиков во время матча 12-го тура МИР РПЛ с «Ростовом». Жёлто-синие также были наказаны комитетом. Игра между «Спартаком» и «Ростовом» прошла 18 октября и завершилась вничью со счётом 1:1. Красно-белые с 26-й минуты играли в меньшинстве.

«Спартак» оштрафован на 40 тыс. рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений в адрес судьи. «Ростов» за неподобающее поведение команды оштрафован на 100 тыс.», — приводит слова Григорьянца «РИА Новости Спорт».