Защитник «Байера» объяснил, почему обменялся футболками с Дембеле

Алеиш Гарсия объяснил, почему обменялся футболками с Усманом Дембеле после 2:7.

© Sports.ru

«Байер» уступил «ПСЖ» со счетом 2:7 в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Француз отметился в матче голом.

Защитник немецкого клуба подчеркнул, что договоренность об обмене была достигнута до начала игры. Он добавил, что не стал бы просить футболку соперника после столь тяжелого поражения.