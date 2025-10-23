Защитник «Байера» объяснил, почему обменялся футболками с Дембеле

Защитник «Байера» Гарсия об обмене футболками с Дембеле после 2:7: «Я бы не просил об этом после 7 пропущенных мячей, я очень зол. Для меня Усман лучший, его майка – нечто особенное»
Алеиш Гарсия объяснил, почему обменялся футболками с Усманом Дембеле после 2:7.
«Байер» уступил «ПСЖ» со счетом 2:7 в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Француз отметился в матче голом.
Защитник немецкого клуба подчеркнул, что договоренность об обмене была достигнута до начала игры. Он добавил, что не стал бы просить футболку соперника после столь тяжелого поражения.
«Потому что я все еще очень зол. После семи пропущенных мячей я, возможно, уже бы об этом не просил. Для меня он лучший. Он играет и справа, и слева, внутри и вне [штрафной]. Именно поэтому эта футболка для меня – нечто особенное», – сказал Гарсия.
Беллингем о «Реале»: «Я не считал прошлый сезон провальным, у меня было 15 голов и 14 передач. Были хорошие моменты, но пока я не на том уровне, что в первый год»
Максим Третьяк подписал контракт с «Сочи» до конца сезона. Сегодня голкипер покинул «Ладу»
Защитник «Байера» Гарсия об обмене футболками с Дембеле после 2:7: «Я бы не просил об этом после 7 пропущенных мячей, я очень зол. Для меня Усман лучший, его майка – нечто особенное»
Беллингем о «Реале»: «Я не считал прошлый сезон провальным, у меня было 15 голов и 14 передач. Были хорошие моменты, но пока я не на том уровне, что в первый год»
Максим Третьяк подписал контракт с «Сочи» до конца сезона. Сегодня голкипер покинул «Ладу»
Защитник «Байера» Гарсия об обмене футболками с Дембеле после 2:7: «Я бы не просил об этом после 7 пропущенных мячей, я очень зол. Для меня Усман лучший, его майка – нечто особенное»