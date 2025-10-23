Беллингем оценил прошлый сезон «Реала»

Беллингем о «Реале»: «Я не считал прошлый сезон провальным, у меня было 15 голов и 14 передач. Были хорошие моменты, но пока я не на том уровне, что в первый год»
Джуд Беллингем не считает прошлый сезон в «Реале» провальным.
«Кажется, в первый год мы с Карло [Анчелотти] играли по разным схемам. Он любит адаптировать свой стиль игры и переставлять игроков. Не знаю, что изменилось на второй год. Если я задумаюсь об этом, то, уверен, смогу найти понимание того, как я играл, и моей собственной эффективности. Я не считал прошлый год провальным, совсем нет. Кажется, я все же забил 15 голов, отдал 14 результативных передач и имел много хороших моментов. Знаю, что общее мнение было таким: стало хуже. Я тоже сыграл свою роль в этом, учитывая, что в прошлом году мы играли не так хорошо. Тем не менее, были хорошие моменты, но не на том уровне, на котором я хотел бы выступать. Я не на том уровне, что в первый год. Мне сделали операцию на плече, у меня новый тренер. У него тот стиль игры, который мы хотим видеть в команде», – сказал полузащитник «Реала».
