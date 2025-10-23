Экс‑футболист «Спартака» сломал одноклубнику лицевую кость

Защитник аргентинского «Расинга» Маркос Рохо нанес серьезную травму партнеру по команде.

Рохо в первом матче полуфинала Кубка Либертадорес против «Фламенго» (0:1) столкнулся с партнером по команде Сантьяго Сосой и угодил тому локтем в лицо.

— У него перелом правой верхнечелюстной пазухи. Он будет осмотрен в Буэнос‑Айресе хирургом, чтобы определить подходящий вариант лечения, — говорится в заявлении клуба.

Рохо выступал за московский «Спартак» с 2010 по 2012 год.