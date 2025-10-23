Стало известно, уволят ли тренера «Крыльев» в случае поражения от ЦСКА

«Крылья» не уволят Адиева в случае поражения от ЦСКА: «Руководство региона и клуба полностью доверяет тренеру. Подобные новости накануне важных матчей – психологическое давление со стороны недоброжелателей»
Магомед Адиев не будет уволен в случае поражения от ЦСКА.
Ранее сообщалось, что игра против армейцев может стать для главного тренера «Крыльев Советов» последней.
«Данная информация не соответствует действительности, руководство региона и клуба полностью доверяет главному тренеру. Выход подобных новостей накануне важных матчей в клубе расценивают как психологическое давление со стороны недоброжелателей», – сообщили в пресс-службе самарской команды.
Ангелина Мельникова: «Двукратная абсолютная чемпионка мира для меня сейчас — что‑то не здесь»
«Крылья» не уволят Адиева в случае поражения от ЦСКА: «Руководство региона и клуба полностью доверяет тренеру. Подобные новости накануне важных матчей – психологическое давление со стороны недоброжелателей»
«Вашингтон» показал держатель для зубной нити с лицом Овечкина: «Полный набор зубов не требуется»
Ангелина Мельникова: «Двукратная абсолютная чемпионка мира для меня сейчас — что‑то не здесь»
«Крылья» не уволят Адиева в случае поражения от ЦСКА: «Руководство региона и клуба полностью доверяет тренеру. Подобные новости накануне важных матчей – психологическое давление со стороны недоброжелателей»
«Вашингтон» показал держатель для зубной нити с лицом Овечкина: «Полный набор зубов не требуется»