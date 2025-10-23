«Крылья» не уволят Адиева в случае поражения от ЦСКА: «Руководство региона и клуба полностью доверяет тренеру. Подобные новости накануне важных матчей – психологическое давление со стороны недоброжелателей»

Магомед Адиев не будет уволен в случае поражения от ЦСКА.

Стало известно, уволят ли тренера «Крыльев» в случае поражения от ЦСКА
Ранее сообщалось, что игра против армейцев может стать для главного тренера «Крыльев Советов» последней.

«Данная информация не соответствует действительности, руководство региона и клуба полностью доверяет главному тренеру. Выход подобных новостей накануне важных матчей в клубе расценивают как психологическое давление со стороны недоброжелателей», – сообщили в пресс-службе самарской команды.
