"Краснодар" и "Сочи" опубликовали составы на матч Кубка России

"Краснодар" и "Сочи" объявили стартовые составы на матч Кубка России.

Игра 6-го тура группового этапа Кубка России между "Сочи" и "Краснодаром" состоится сегодня, 23 октября. Матч пройдет на стадионе "Ozon Арена". Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. Главным арбитром встречи будет Станислав Матвеев.

После 5-ти туров Кубка России "Краснодар" занимает первое место в группе B, набрав 11 очков. "Сочи" находится на 4-й строчке с 3-мя баллами.