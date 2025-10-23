Кубку России нужна срочная реформа. Она должна понравиться Семаку

Формат Кубка России претерпел изменения, но он все еще вызывает споры. Формально все выглядит логично: у клубов Премьер-лиги есть собственный «Путь РПЛ» с групповым этапом, у остальных – «Путь регионов». На практике же система оборачивается парадоксами и теряет смысл.

Действующий формат Кубка России

Сейчас клубы РПЛ начинают борьбу с группового этапа. Четыре группы, по четыре команды, шесть матчей – по три дома и на выезде. В случае ничьи назначается серия пенальти, и ее победитель получает два очка, проигравший – одно. Две лучшие команды группы выходят в плей-офф Пути РПЛ, третья отправляется в Путь регионов, четвертая завершает участие в турнире.

На бумаге все продумано, но реальность часто сводится к матчам, не имеющим турнирного значения. Вчерашняя встреча «Зенита» и «Оренбурга» стала именно такой – еще до стартового свистка обе команды гарантировали себе места в плей-офф. Даже было известны итоговые позиции в группе. У «Зенита» – первая, у «Оренбурга» – вторая. Конечно, фанаты сине-бело-голубых были рады увидеть шесть безответных мячей своей команды, но матч был лишен какой-либо интриги. Таких игр при нынешнем формате Кубка России немало, и каждая из них влияет на интерес болельщиков. Не в положительном смысле.

Остальные участники Кубка России идут по Пути регионов, где поражение автоматически означает вылет. Они не могут подняться в верхнюю сетку, даже если проходят несколько стадий подряд. Сильнейшие клубы страны начинают с гарантированными шансами и играют по максимально удобному графику, тогда как региональные и любительские коллективы оказываются в заведомо неравных условиях.

Почему нужна реформа

Кубок России изначально создавался как турнир возможностей – для тех, кто хочет бросить вызов фаворитам. Но нынешняя структура, напротив, закрепляет дистанцию между ними. Чтобы вернуть интерес и непредсказуемость, формат стоит сделать проще и честнее. Вместо громоздкой системы с переходами между Путями можно предложить облегченный вариант с реальной интригой.

Для клубов Премьер-лиги можно провести общий этап на 16 команд по принципу еврокубков, когда команды попадают в единую сетку и играют восемь матчей – по одному дома и на выезде с соперниками из разных корзин.

Дальше – плей-офф на вылет без переходов и дополнительных путей. Такой формат позволит сохранить дух соревнования до самого конца: никто не сможет заранее просчитать соперника или выбрать себе удобную позицию. И каждый матч снова станет событием, а не просто пунктом в календаре.

Логика турнира должна быть ясной

К формату Кубка России есть и другие вопросы. В 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Зенит» сыграет с «Динамо», но сине-бело-голубые, победители своей группы, почему-то проводят первую игру дома, а не на выезде, лишаясь в решающем матче преимущества своего поля.

После матча с «Оренбургом» об этом спросили у главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Конечно, очень странно и непонятно. Наверное, первый раз в моей практике. Видели все турниры Лиги чемпионов, когда был групповой этап. Команды, которые становятся первыми, они проводят первые матчи на выезде, вторые – дома. Почему здесь другая ситуация, я не знаю. Это нужно к организаторам или тем людям, которые составляли регламент Кубка. Перед сезоном нас просили внести предложения, какие-то правки, мы их предлагали. Но нас спросили, мы ответили – ничего не приняли», – сказал Семак.

Главный тренер «Зенита» считает, что если бы логика строилась на спортивных принципах – чем выше место, тем больше преимуществ, – команды сохраняли бы мотивацию до последнего тура и ситуаций, когда матч не имеет значения, попросту исчезли бы.

Уверены, что наше предложение тоже бы понравилось Семаку. И в плей-офф все было бы, как в еврокубках: занял место выше соперника, играешь второй матч дома.