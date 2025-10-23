"Интер Майами" продлил контракт с Лионелем Месси

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси подписал новый контракт с клубом Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Срок нового соглашения не называется. Прежний контракт аргентинца был рассчитан до конца 2025 года.

Месси 38 лет, он выступает за "Интер Майами" с лета 2023 года. По ходу карьеры футболист играл за испанскую "Барселону" и французский "Пари Сен-Жермен". Аргентинец является обладателем восьми "Золотых мячей". Со сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира (2022) и Кубок Америки (2021, 2024).