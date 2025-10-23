Московское «Динамо» разгромило «Спартак» в матче КХЛ

Московское "Динамо" одержало разгромную победу над столичным "Спартаком" со счетом 5:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 8 610 зрителей.

Шайбы забросили Артем Ильенко (9-я, 24-я минуты), Седрик Пакетт (22), Артем Швец-Роговой (42) и Максим Комтуа (52). Для Пакетта этот гол стал 50-м в составе "Динамо".

"Динамо" прервало серию из шести проигранных гостевых матчей в КХЛ против "Спартака". Последнюю победу над соперником на чужом льду бело-голубые одержали 14 февраля 2023 года. Та встреча завершилась со счетом 3:2.

"Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции, "Динамо" - 7-е. На счету команд по 21 очку по итогам 18 и 17 матчей соответственно. В следующей игре "Спартак" 26 октября примет "Сочи", "Динамо" 28 октября в гостях встретится с "Шанхай Дрэгонс". Китайский клуб проводит домашние матчи в нынешнем сезоне на "СКА-Арене" в Санкт-Петербурге.

В другом матче игрового дня "Металлург" на выезде уступил нижнекамскому "Нефтехимику" (3:5). Магнитогорская команда впервые в нынешнем сезоне проиграла в гостевой встрече. До этого "Металлург" одержал шесть побед на чужом льду.