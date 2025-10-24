Нигматуллин высказался о возможном матче между Россией и США

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин заявил «Матч ТВ», что товарищеский матч между сборными России и США будет наилучшим способом для улучшения отношений между странами.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов подтвердил возможность проведения товарищеского матча между сборными России и США, отметив, что игра может состояться в Москве или Вашингтоне.

— Недавно генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов подтвердил намерение России и США провести футбольный матч. Верите в эту историю?

— Политика всегда тесно контактирует со спортом. Некоторые моменты, конечно, выглядят несправедливыми, но я рад, что сейчас Россия и США пересматривают свои отношения в сторону сближения. Спорт всегда был наилучшим способом для этого. Олимпийские игры в свое время и создали, чтобы заменить войны на спортивные соревнования, где можно помериться своими силами. Так что будет интересно. Жаль, конечно, что мы не попадем на чемпионат мира 2026 года. Но я с оптимизмом смотрю в будущее и надеюсь, что футбольные, хоккейные сборные, да и другие виды спорта вернутся на международную арену с флагом и гимном, — сказал Нигматуллин «Матч ТВ».