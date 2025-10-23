Форвард «Барселоны» Рашфорд высказался о «Реале» перед «эль-класико» в Ла Лиге

Нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд поделился ожиданиями от предстоящего матча с мадридским «Реалом» в рамках 10-го тура испанской Ла Лиги. Команды сыграют в воскресенье, 26 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

«У «Реала» очень сильная команда и выдающийся тренер, и они в отличной форме. Меня это не удивляет, ведь у них есть топовые игроки, поэтому я ожидаю тяжёлого и захватывающего матча. Мы сделаем всё возможное, чтобы победить, и это будет непросто, но мы готовы к этому испытанию. Если мы сыграем так, как планируем, это будет великий день для нас», — приводит слова Рашфорда Barça Universal в соцсети X.