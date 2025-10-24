Игрок "Спартака" объяснил эмоциональность Станковича

Аргентинский полузащитник "Спартака" Пабло Солари ответил на вопрос об эмоциональности главного тренера команды Деяна Станковича.

"Он показывает себе таким, какой он есть. Не хочу нападать на судей, но они тоже не особо помогают. Мне кажется, именно поэтому тренер себя так ведет. Да, Станкович эмоциональный, и мы это знаем", — приводит слова Солари "Чемпионат".

Деян Станкович стал главным тренером "Спартака" в мае 2024 года. Перед начало сезона-2025/26 клуб продлил контракт с сербским специалистом на один год. Ранее Станкович отбывал дисквалификацию от участия в турнирах под эгидой РФС. 19 сентября КДК на месяц отстранил тренера за оскорбление судьи в матче "Спартака" с "Динамо".

Солари выступе за красно-белых с зимы 2025 года. В текущем сезоне он принял участие в 17 матчах во всех турнирах за "Спартак", отметившись тремя голами и четырьмя результативными передачами.