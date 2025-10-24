Тренер «Акрона» оценил «Локомотив» перед матчем в РПЛ

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев оценил московский «Локомотив» перед очным матчем с железнодорожниками в рамках 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Встреча состоится 26 октября.

— «Локомотив» — текущий лидер Премьер-Лиги. На прошлых выходных железнодорожники словно «по косточкам» разобрали ЦСКА. Каким является «Локомотив» сейчас?

— «Локомотив» — это сильная команда с хорошими исполнителями, которая умеет быстро играть, думать и передвигаться. Соответственно, нам надо делать всё ещё быстрее, увереннее и активнее, — приводит слова Заура Тедеева официальный сайт «Акрона».