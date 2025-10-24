Легионер "Рубина" сравнил РПЛ с чемпионатом Франции

Французский нападающий "Рубина" Жак Жюльен Сиве поделился впечатлениями от выступления в Российской Премьер-Лиге.

"В РПЛ много хороших игроков, с которыми трудно соперничать. Отличается от французского чемпионата тем, что в России более интенсивный футбол, много агрессивных и жестких игроков, высокий уровень единоборств", — приводит слова Сиве "Бизнес Online".

Сиве стал игроком "Рубин" в сентябре 2025 года. До этого он выступал за французский "Генгам" из Лиги 2. Его трансфер обошелся казанскому клубу в 1,65 миллиона евро. В текущем сезоне нападающий принял участие в трех встречах за французскую команду, не записав на свой счет результативных действий. За "Рубин" Сиве вышел на поле в четырех матчах РПЛ, в которых отметился одним голом.

На данный момент казанская команда занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков за 12 туров.