Гендиректор "Динамо" прокомментировал возможность пригласить Кафанова

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров прокомментировал возможность назначения тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова в московском клубе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер "Динамо" Валерий Карпин хотел бы видеть Виталия Кафанова в тренерском штабе бело-голубых. Напомним, оба специалиста ранее работали в "Ростове", но покинул клуб в этом году. На данный момент Карпин и Кафанов также тренируют сборную России по футболу.

"Динамо" на данный момент занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 16 очков за 12 туров РПЛ.