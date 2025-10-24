Экс-диетолог Роналду назвал Акинфеева легендой

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев является очень дисциплинированным футболистом и легендой клуба. Такое мнение в интервью ТАСС высказал нутрициолог ЦСКА, бывший диетолог клуба "Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду, Хосе Блеса.

"Он очень дисциплинированный игрок, - сказал Блеса. - Это настоящая живая легенда, потому что ты не сможешь провести столько лет на таком высоком уровне, выше этого уровня уже сложно себе представить. Находиться в топе в течение стольких лет абсолютно невозможно, если ты не являешься дисциплинированным игроком".

Акинфееву 39 лет, он является шестикратным чемпионом России, восьмикратным обладателем кубка и суперкубка страны, а также победителем Кубка УЕФА. В составе красно-синих Акинфеев провел 809 матчей, в 335 из них сумел сохранить ворота в неприкосновенности.