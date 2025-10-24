Свердловские продадут половину акций "Урала"

Правительство Свердловской области приняло решение продать 50% акций екатеринбургского футбольного клуба "Урал". Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте правовой информации.

Всего планируется продать 12 050 обыкновенных акций футбольного клуба по цене 1 тыс. рублей за штуку.

"Урал" по итогам прошлого сезона не смог вернуться в Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ), проиграв в стыковых матчах грозненскому "Ахмату". В текущем сезоне Лиги Пари (Первой лиги) клуб после 15 туров занимает третье место в турнирной таблице. 16 октября "Урал" вылетел из Фонбет - Кубка России, проиграв на выезде воронежскому "Факелу" (0:1).