Защитник "Зенита" поделился ожиданиями от встречи с "Динамо"

Защитник "Зенита" Нино высказался о предстоящем матче 13-го тура РПЛ с московским "Динамо".

© Rusfootball

"На родном стадионе сделаем все возможное, чтобы показать красивую игру. Тяжело говорить об отдельных игроках. Вся атакующая линия "Динамо" очень эффективно играет, хорошие комбинации разыгрывает. Нам нужно будет сдержать их", — приводит слова Нино "Чемпионат".

Встреча санкт-петербуржской и московской команд состоится в воскресенье, 26 октября на домашней арене "Зенита". Начало – в 17:30 по московскому времени. Нино в текущем сезоне принял участие в девяти встречах за сине-бело-голубых, не записав на свой счет результативных действий.

На данный момент "Зенит" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. После 12-ти туров команда Сергея Семака набрала 23 очка. "Динамо" идет на восьмом месте, записав в свой актив 16 очков.