Экс-вратарь сборной России: Станкович не понимает, что творит

Экс-вратарь сборной России Нигматуллин: Станкович не понимает, что творит
Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин заявил, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович демонстрирует излишнюю эмоциональность во время матчей. Его слова передает «Матч ТВ».
«Регламент никто не отменял. С другой стороны, эмоции — это часть футбола. Отсутствие успеха и является той самой причиной, что Станкович эту грань постоянно переходит. Его захлестывают эмоции, и он не понимает, что творит», — заявил Нигматуллин.
За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Нынешний тренер команды — серб Деян Станкович — стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года.
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков. В 12-м туре РПЛ красно-белые сыграли вничью с «Ростовом» — 1:1. В следующем туре команда сразится 25 октября с «Оренбургом».
Ранее аргентинский полузащитник «Спартака» назвал холод главным испытанием в России.