Названы игроки "Зенита", которые пропустят матч против "Динамо"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о кадровых потерях перед матчем с "Динамо".

"Кассьерра и Арсен Адамов не смогут принять участие в игре. Арсен получил небольшое повреждение. Что касается позиции форварда, любая позиция требует постоянного мониторинга тех игроков, которые могут усилить нашу команду. Завтра придёт игрок, скажет, что хочет уйти, получил более выгодное предложение. У нас должна быть замена Конкуренция никому никогда не мешала", - приводит слова Семака "Чемпионат".

Ранее в СМИ сообщалось, что колумбийский нападающий "Зенита" Матео Кассьеррра выбыл на срок около четырёх недель. Напомним, что форвард травмировался во время матча 12-го тура чемпионата России против "Сочи". Он покинул поле на 37-й минуте. В текущем сезоне Матео Кассьерра принял участие в 14 матчах, отметился семью забитыми мячами и отдал две голевые передачи.

Матч между "Зенитом" и "Динамо" состоится в субботу, 25 октября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

После 12 сыгранных туров сине-бело-голубые располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 23 очками, а бело-голубые занимают восьмую позицию, имея в своём активе 16 баллов.