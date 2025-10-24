Появились новые подробности о замене Станковича

Руководство «Спартака» продолжает активно вести поиски нового главного тренера.

© ФК "Спартак"

В рамках этих усилий спортивному директору клуба, Франсису Кахигао, поручено представить альтернативные кандидатуры на эту должность, помимо уже рассматриваемого Луиса Гарсии. При этом стоит отметить, что сам испанец по-прежнему остается в числе претендентов на пост тренера московской команды. Параллельно с этим, руководство клуба также рассматривает собственные варианты кандидатов.

В настоящее время команду продолжает возглавлять Деян Станкович. Под его руководством «Спартак» готовится к предстоящему матчу 13-го тура РПЛ против «Оренбурга». Ранее в СМИ появилась информация, что решение по увольнению серба уже принято.

По итогам 12 туров текущего сезона РПЛ, «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 19 очков. Очная встреча красно-белых с «Оренбургом» состоится на домашнем стадионе команды 25 октября. Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.