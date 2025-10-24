Генич предположил, когда Станковича уволят из «Спартака»

Генич предположил, при каких условиях Станкович будет уволен из «Спартака»
Известный футбольный комментатор Константин Генич предположил, при каких условиях Деян Станкович будет отправлен в отставку с должности главного тренера московского «Спартака». Сербский специалист возглавляет красно-белых с лета прошлого года, действующий контракт Станковича с клубом рассчитан до 2027-го.
По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков.