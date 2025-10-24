Экс-диетолог Роналду рассказал, как алкоголь влияет на футболистов

Употребление алкоголя наносит вред футболистам и снижает шансы достичь хорошего результата в спорте. Об этом в интервью ТАСС рассказал нутрициолог московского футбольного клуба ЦСКА, бывший диетолог "Аль-Насра", за который выступает Криштиану Роналду, Хосе Блеса.

Ранее Блеса сообщил ТАСС, что в ЦСКА нет системы штрафов.

"Здесь важно понимать, что ЦСКА играет в очень плотном графике - буквально через два дня на третий, через три на четвертый. Что нам говорит наука? Наука говорит, что употребление алкоголя приводит к обезвоживанию организма. А это сильно замедляет процессы его восстановления. Поэтому систематическое употребление алкоголя мешает спортсмену быстро восстанавливаться, чтобы быть в хорошей форме к следующему матчу. Значит, если мы хотим стать чемпионами, употребление спиртных напитков нужно ограничить", - сказал Блеса.