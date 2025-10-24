Нигматуллин назвал топ‑3 вратарей РПЛ

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин рассказал в интервью «Матч ТВ», что считает лучшими голкиперами МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ) Станислава Агкацева («Краснодар»), Дениса Адамова («Зенит») и Антона Митрюшкина («Локомотив»).

© ФК «Зенит»

— Если говорить про нынешних вратарей РПЛ, чья игра вам больше всего нравится?

— Лучшим вратарем прошлого сезона стал Станислав Агкацев. В принципе, он и в этом является лучшим.

В «Зените» сейчас основной вратарь Адамов. То, что Денис чрезвычайно талантливый во всех отношениях вратарь, было известно еще до его перехода в «Зенит». Но ему всё равно не хватает уверенности, может быть, стабильности. Не хочу сглазить, но в этом сезоне он показывает хорошую игру, сделал несколько важных, ключевых сейвов.

И назову, пожалуй, Митрюшкина. Недавно он провел просто фантастический матч против «Динамо». Антон феноменально пробился в основу «Локомотива». Талантливым голкипером он всегда считался, были поездки за границу, где‑то успешные, а потом досадная серьезная травма, которая выбила его в какой‑то степени из колеи. После был сезон в Первой лиге за «Химки», где он находился в запасе, редко выходил на поле. Дальше здорово сработали его представители, которые смогли совершить его переход в «Локомотив». Да, клуб брал определенные риски на себя, подписывая вратаря‑запаса «Химок», но потенциально в него верили. Антон прибавил в работе, в уверенности, и сейчас он точно основной вратарь. В «Локомотиве» исторически так сложилось, что вратарская линия всегда была надежным местом на поле, и сейчас за эту позицию можно быть спокойным, потому что конкуренты Антону точно не дадут расслабиться. Того же Веселова клуб уже заигрывает в Кубке России.

— Агкацев, Адамов, Митрюшкин. Это ваш топ‑3 лучших вратарей РПЛ на данный момент?

— Мне бы хотелось еще назвать Максименко, но пока не могу, потому что, прежде всего, это связано с общей картиной игры «Спартака». Да, мне он нравится как вратарь и должен попасть в тройку, но пока да, мой топ‑3 — это Агкацев, Адамов и Митрюшкин, — сказал Нигматуллин «Матч ТВ».

Нигматуллину 51 год. Он выступал за московские «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА, итальянские «Верону» и «Салернитану», грозненский «Терек». Нигматуллин завершил карьеру в 2009 году.

Нигматуллин — трехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка страны. На его счету 24 матча за сборную России.

