«Интер» рассчитывает приобрести полузащитника «Комо»

«Интер» рассчитывает приобрести Нико Паса.

© Sports.ru

В этом сезоне 21-летний атакующий полузащитник «Комо» забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 7 матчах Серии А.

По информации Tyc Sports, миланский клуб готов сделать предложение в размере 58 миллионов евро за хавбека.

Отмечается, что «Интер» уже контактировал с окружением футболиста.

Напомним, что 50 процентов прав на Нико Паса принадлежит «Реалу», который, как сообщалось ранее, может в следующем году перейти в мадридский клуб.