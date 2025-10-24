Легенду «Динамо» арестовали в Польше

Легендарного футболиста киевского «Динамо» Ивана Яремчука арестовали в Польше. Об этом сообщает Champion.com.ua.

© Lenta.ru

По словам Михаила Яремчука, брата экс-игрока, бывший футболист 10 октября вылетел из Бельгии в Польшу на матч сборной Украины с Азербайджаном. Полиция арестовала Яремчука в аэропорту Кракова. С того момента украинец находится в местной тюрьме, родственники не могут с ним связаться.

«Наши знакомые, проживающие в Польше, звонили в полицию, и им сказали, что якобы дело касается пребывания Ивана в Чехии. Но что ему конкретно инкриминируется, мы не знаем», — заявил Михаил Яремчук.

Иван Яремчук выступал за киевское «Динамо» с 1985 по 1990 год. Вместе с командой он трижды выиграл чемпионат СССР и выиграл Кубок обладателей кубков УЕФА. В активе бывшего хавбека два гола в 18 матчах в составе сборной СССР.