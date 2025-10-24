ПСЖ может заменить Сафонова на украинца

«ПСЖ» может заменить Матвея Сафонова на украинца Трубина
Голкипер сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов может покинуть парижский клуб.
Одним из кандидатов на замену российскому вратарю во французской команде — это украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин.
Главный тренер португальского клуба Жозе Моуринью готов отпустить игрока.
В текущем сезоне 24-летний Трубин провел 14 матчей, пропустил 10 мячей и 8 раз сыграл на ноль. Контракт игрока с «Бенфикой» рассчитан до конца июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 млн евро.
Сафонов присоединился к «ПСЖ» летом 2024 года. Парижане заплатили за новичка «Краснодару» 20 млн евро.
В составе красно-синих он провел 17 матчей, пропустил 13 мячей и 7 раз сыграл на ноль. Соглашение между игроком сборной России и парижской команды рассчитано до конца конца конца июня 2029 года.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 18 млн евро.
В текущем сезоне Сафонов пока не выходил на поле на клубном уровне.