Голкипер сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов может покинуть парижский клуб.

© ФК ПСЖ

Одним из кандидатов на замену российскому вратарю во французской команде — это украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин.

Главный тренер португальского клуба Жозе Моуринью готов отпустить игрока.

В текущем сезоне 24-летний Трубин провел 14 матчей, пропустил 10 мячей и 8 раз сыграл на ноль. Контракт игрока с «Бенфикой» рассчитан до конца июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 млн евро.

Сафонов присоединился к «ПСЖ» летом 2024 года. Парижане заплатили за новичка «Краснодару» 20 млн евро.

В составе красно-синих он провел 17 матчей, пропустил 13 мячей и 7 раз сыграл на ноль. Соглашение между игроком сборной России и парижской команды рассчитано до конца конца конца июня 2029 года.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 18 млн евро.

В текущем сезоне Сафонов пока не выходил на поле на клубном уровне.