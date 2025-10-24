Российские футболисты присоединились к бойкоту в турецком клубе

Футболисты турецкой команды "Серик Беледиеспор", которую тренирует россиянин Сергей Юран, бойкотируют тренировки из-за двухмесячной задержки выплат зарплаты и бонусов, сообщает портал lidergazete.com.

На занятия не выходят в том числе и российские игроки - сын Юрана Артем Юран, Илья Садыгов, экс-капитан "Пари НН" Кирилл Гоцук и Илья Берковский. Некоторые сотрудники рассматривают вариант с увольнением. Футболисты ждут изменений до ноября, после чего направят клубу официальное уведомление о нарушении контрактных обязательств.

Команда Юрана выступает во втором по рангу дивизионе чемпионата Турции. После десяти туров клуб набрал 13 очков и занимает 13-е место в таблице.