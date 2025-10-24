Чемпион Европы Мерет получил перелом стопы на тренировке «Наполи»

Голкипер «Наполи» Алекс Мерет получил травму во время утренней тренировки, сообщает пресс‑служба команды из Неаполя.

Вратарь «Наполи» получил перелом на тренировке
Итальянский вратарь прошел обследование, которое выявило перелом второй плюсневой кости правой стопы.

В нынешнем сезоне 28‑летний вратарь провел четыре матча, в которых пропустил четыре мяча.

Мерет — двукратный победитель чемпионата Италии в составе «Наполи», также он выигрывал Кубок страны. Со сборной Италии Мерет завоевал золото чемпионата Европы‑2020.

