Рашфорд не смог сделать выбор между Месси и Роналду
Нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд, арендованный у «Манчестер Юнайтед», принял участие в футбольном блиц-опросе. Англичанин выбирал лучшего игрока в каждой категории.
– Лучший завершитель атак?
– Криштиану [Роналду].
– Лучший вратарь?
– Буффон.
– Лучший защитник?
– Мальдини.
– Лучший плеймейкер?
– Месси.
– Лучший дриблёр?
– R9 [Роналдо Назарио].
– Самый харизматичный футболист?
– Златан [Ибрагимович].
– Лучший футболист Ла Лиги всех времён?
– Месси.
– Лучший футболист всех времён?
– Месси и Роналду… Это сложно, — сказал Рашфорд ESPN.
Рашфорд играл вместе с Роналду в «Манчестер Юнайтед» с 2021 по 2022 год.
Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:
Главное сейчас
Главное сейчас