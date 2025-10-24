Мбаппе признан игроком месяца в составе «Реала»

26-летний французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком сентября в составе своей команды по версии журнала Mahou, сообщает официальный сайт клуба.

«Приятно снова стать игроком месяца. Мы выиграли много матчей и забили много голов. Продолжаем идти своим путём и очень довольны своей игрой и победами. Надеемся и дальше продолжать в том же духе», – приводит слова Мбаппе официальный сайт клуба.

Футболист получает награду, отмечающую его выдающиеся достижения в составе «Реала», второй месяц подряд. Ранее Мбаппе также был признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов во 2-м туре, а также лучшим игроком сентября в Ла Лиге.

В нынешнем сезоне нападающий провёл за «Реал» 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и сделал две голевые передачи.