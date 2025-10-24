«Урал» выиграл у «Арсенала» в матче 16-го тура Первой лиги

Завершился матч 16-го тура Лиги Pari, в котором встречались тульский «Арсенал» и «Урал» из Екатеринбурга. Игра прошла на стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра встречи выступил Андрей Прокопов из Ярославля. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

Первый мяч в этой встрече забил полузащитник гостей Юрий Железнов на 15-й минуте. На 39-й минуте Матвей Бардачёв удвоил преимущество «Урала». В начале второго тайма экс-игрок московского «Спартака» Резиуан Мирзов сократил разрыв в счёте, реализовав пенальти. Но большего «Арсеналу» сделать не удалось.

После этого матча «Арсенал» занимает 12-е место в Первой лиге с 17 очками. «Урал» располагается на второй строчке, у команды 30 набранных очков. Лидирует в чемпионате воронежский «Факел», имеющий в своём активе 33 очка. В топ-4 также входят костромской «Спартак» (29 очков) и московская «Родина» (26).