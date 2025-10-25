Роналду обратился к «Аль-Насру»

Португальский нападающий саудовского «Аль-Наср» Криштиану Роналду на своей странице в социальной сети X поздравил клуб с днем рождения.

«С днем ​​рождения, «Аль-Наср». История продолжается, и мы сильнее, чем когда-либо!» — написал форвард.

«Аль-Наср» был основан в 1955 году.

В минувшем сезоне Роналду отметился 35 забитыми мячами и четырьмя голевыми пасами в 41 матче за «Аль-Наср» во всех турнирах. В текущем сезоне саудовский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, набрав 15 очков в пяти встречах.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

У спортсмена две дочери от модели: шестилетняя Алана Мартина и годовалая Белла Эсмеральда. Также у футболиста есть сын Криштиану-младший, который появился на свет в 2010 году. А в 2017 году суррогатная мать родила спортсмену близнецов Еву и Матео. Родригес признавалась подписчикам, что любит пасынков и падчерицу так же, как и родных детей.