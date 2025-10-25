Журова: ситуация в турецком клубе скажется на репутации России

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о непростой финансовой ситуации в турецком клубе «Серик Беледиеспор», который принадлежит российскому бизнесмену Туфану Садыгову, отметив, что это негативно скажется на репутации России, передает Legalbet.

«Очевидно, что вся эта история негативно скажется на нашей репутации. Конечно, Садыгов не первый бизнесмен, оказавшийся в непростой ситуации. Но вы понимаете, что если в вопросе фигурирует Россия, то во всем она виновата», — сказала Журова.

Этим летом «Серик» усилился российскими специалистами и футболистами. Главным тренером был назначен Сергей Юран, а в состав перешли семь легионеров: Дмитрий Тихий, Илья Берковский, Кирилл Гоцук, Илья Садыгов, Расул Гусейнов, Александр Мартынов и Артем Юран. Задержка выплат совпала по времени с банкротством «Химок», чья задолженность перед бюджетом превысила 448 миллионов рублей.