«Наполи» победил «Интер» и вышел на первое место в чемпионате Италии

«Наполи» одержал победу над миланским «Интером» в матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча в Неаполе завершилась со счетом 3:1. В составе «Наполи» мячи забили Кевин де Брюйне, Скотт Мактоминей и Андре‑Франка Замбо‑Ангуисса. Де Брюйне получил травму во время исполнения пенальти и был заменен. У «нерадзурри» отличился Хакан Чалханоглу.

«Наполи» набрал 18 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Серии А, «Интер» (15) идет четвертым.

Команда Антонио Конте в следующем туре 28 октября сыграет на выезде с «Лечче», «Интер» на день позже примет «Фиорентину».

Чемпионат Италии. 2025-26. Тур 08

«Наполи» (Неаполь) — «Интер» (Милан) — 3:1 (1:0)

Голы: Де Брюйне, 33 (с пенальти). Мактоминей, 54. Замбо-Ангуисса, 66. — Чалханоглу, 59 (с пенальти).