Легенда «Спартака» раскритиковал игрока команды

Экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор подверг критике футболиста команды Эсекьеля Барко после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом», передает «Чемпионат».

«Барко просто простоял всю игру. Я такого Барко ещё не видел — много брака. Ощущение, будто он не спал две ночи», — сказал Мор.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 1:0 в пользу «Спартака». Единственный гол в этом поединке оформил Манфред Угальде, который отличился на 67-й минуте игры. Его ассистентом выступил Жедсон Фернандеш.

После 13-ти туров РПЛ красно-белые под руководством Деяна Станковича расположились на шестом месте в турнирной таблице, набрав 22 очка. Оренбургская команда — один из аутсайдеров лиги, клуб идет на 14-м месте с восемью баллами.

В следующем туре РПЛ «Спартак» на выезде сыграет с одним из лидеров — «Краснодаром». Матч состоится 2 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Оренбург» в тот же день на домашнем стадионе примет «Сочи», старт матча — 12:00 мск.