ЦСКА победил «Крылья Советов» в матче РПЛ

Московский ЦСКА одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 72-й минуте забил защитник Матвей Лукин.

Таким образом, после 13 матчей ЦСКА стал лидером турнирной таблицы РПЛ, набрав 27 очков. «Крылья Советов» занимают 11-е место с 13 очками.

В следующем матче ЦСКА примет «Пари Нижний Новгород» 31 октября. «Крылья Советов» днем позднее на выезде сыграют с махачкалинским «Динамо».