«ПСЖ» на выезде разгромил «Брест» в Лиге 1 с дублем Хакими

Завершился матч 9-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Брест» и «Пари Сен-Жермен». Команды играли на стадионе «Франсис-Ле Бле» (Брест, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Жереми Пиньяр. Победу со счётом 3:0 праздновали футболисты парижской команды.

На 29-й минуте защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими открыл счёт в матче. На 39-й минуте Хакими оформил дубль. На 59-й минуте «Брест» получил возможность сократить отставание в счёте, но нападающий Ромен дель Кастильо не реализовал пенальти, поскользнувшись перед ударом. На 90+6-й минуте нападающий Дезире Дуэ довёл счёт до крупного. Российский вратарь чемпионов Франции Матвей Сафонов провёл матч в запасе.

«ПСЖ» набрал 20 очков и временно возглавил турнирную таблицу Лиги 1. «Брест» остался на 12-й строчке с девятью очками в девяти играх. Отстающий от парижан на два очка «Марсель» проведёт свой матч 9-го тура с «Лансом» сегодня, 25 октября.