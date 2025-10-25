Пономарев - о победе над "Крыльями": полтора тайма игры у ЦСКА вообще не было
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал
победу над "Крыльями Советов" (1:0).
- К счастью, выиграли. Это не игра: очень все медленно, академично, распасовка идёт долго. Абсолютно мне не понравился футбол в нашем исполнении сегодня.
Исключение составили только последние минуты матча. Видимо, потому что и "Крылья" в концовке устали обороняться, и у нас замены произошли. А так игры не было полтора тайма, и это огорчает. Победили, но радости особой нет, все очень зыбко.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info