"Монако" с Головиным переиграл у себя дома "Тулузу"

Защитник Мохаммед Салису отличился на третьей минуте и принес монегаскам минимальную победу на своем поле.

© ФК "Монако"

Российский полузащитник Александр Головин впервые после травмы вышел в стартовом составе хозяев поля, отыграл 76 минут и получил желтую карточку.

Чемпионат Франции

9 тур

Гол: Салису, 3.

"Монако": Кен, Мависса Элеби, Салису, Керер, Уаттара, Фати (Аклиуш, 60), Минамино, Головин (Кабрал, 76), Кулибали (Тезе, 46), Диатта, Балогун (Иленикена, 60).

"Тулуза": Рест, Николайсен (Сидибе, 73), Крессуэлл, Маккензи, Металь (Каманси, 84), Фрэнсис (Восса, 66), Кассерес (Сауэр, 84), Деннум, Гбоо, Коррейя да Силва, Магри (Идальго, 73).

Предупреждения: Головин, 18, Фрэнсис, 24, Кулибали, 45, Коррейя да Силва, 54, Керер, 66, Металь, 67, Крессуэлл, 90+5.