«Акрон» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 13-го тура РПЛ

Завершился матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и московский «Локомотив». Игра прошла на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. В качестве главного арбитра встречи выступил Антон Фролов из Москвы. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Первый мяч в игре забил 23-летний нападающий «Акрона» и сборной Кабо-Верде Беншимол на 42-й минуте. На 67-й минуте мексиканский защитник «Локомотива» Сесар Монтес сравнял счёт.

После 12 туров чемпионата России «Акрон» набрал 12 очков и занимает 12 место в турнирной таблице. «Локомотив» имеет в своём активе 27 очков и располагается на второй строчке.