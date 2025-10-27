«Спартак» продлит контракт с защитником Даниилом Денисовым. О деталях новой сделки пока не сообщается.

© ФК «Спартак»

Соглашение с игроком истечет в конце сезона. В случае, если к январю новый контракт не будет подписан, россиянин сможет вести переговоры с другими клубами и перебрать в один из них по окончании сезона в статусе свободного агента.

Денисов проводит четвертый сезон в статусе основного правого защитника красно-белых, в текущем розыгрыше РПЛ провел 12 матчей. Даниил – воспитанник «Спартака» и дебютировал за основную команду в сезоне-2021/22.

В 2023 году Денисов получил вызов в сборную России, дебютировал за команду в победном матче с Ираком (2:0, провел полный матч). С тех пор в основную заявку не попадал. На Transfermarkt оценивается в 4 млн евро.

«Спартак» идет шестым в РПЛ после 13-го тура с отставанием в семь очков от лидирующего «Краснодара».