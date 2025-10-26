Гендиректор ЦСКА высказался о победе команды в матче с «Крыльями Советов»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-синие победили «Крылья Советов» со счётом 1:0. Единственный мяч после розыгрыша штрафного забил защитник Матвей Лукин.

«Очень сложная победа, очень важные три очка, которые, возможно, будут определяющими. Потому что вопреки всему команда добивается результата. «Крылья Советов» очень организованно оборонялись, много было моментов, хотя контролировали игру, но, к сожалению, без остроты. Поэтому очень рады, что удалось победить, идём дальше», — приводит слова Бабаева ТАСС.

После 13 матчей Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 27 очков и занимают первое место. Самарская команда заработала 13 очков и располагается на 11-й строчке.