"Ливерпуль" может вернуть Клоппа

Немецкий тренер Юрген Клопп может вернуться на пост главного тренера «Ливерпуля».

Руководство «Ливерпуля» всерьёз обеспокоено серией неудач команды — мерсисайдцы потерпели пять поражений в шести последних матчах и после поражения от «Брентфорда» опустились на шестое место в таблице АПЛ, сообщает Indy Kaila.

Несмотря на то что Арне Слот пока сохраняет свой пост, в клубе уверены, что Юрген Клопп согласился бы вернуться, если получит официальное предложение. Окончательное решение будет зависеть от результатов ближайших матчей.

Ранее 58-летний немец отмечал, что готов работать в Англии только с «Ливерпулем». Сейчас Клопп занимает руководящую должность в структуре Red Bull, отвечая за развитие футбольных проектов компании.