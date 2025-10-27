Выяснилось, накажут ли игрока "Акрона" за празднование со спущенными шортами

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал «Матч ТВ», что орган не будет рассматривать празднование нападающего «Акрона» Жилсона Беншимола после гола в ворота «Локомотива» в матче 13‑го тура МИР РПЛ.

© ФК «Акрон»

Встреча прошла в воскресенье в Саранске и завершилась со счетом 1:1. Беншимол открыл счет на 42‑й минуте, после чего побежал к угловому флажку и приспустил шорты. После игры нападающий объяснил, что повторил празднование футболиста Виктора Бонифаса.

— Празднование Беншимола рассматривать не будем, — сказал Григорьянц «Матч ТВ».

Тольяттинский клуб с 12 очками занимает 12‑е место в турнирной таблице. Следующий матч чемпионата «Акрон» проведет 1 ноября в гостях против «Ростова».

Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.