Экс-игрок сборной России рассказал, какой европейский клуб подходит Батракову

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов заявил «Матч ТВ», что полузащитнику московского «Локомотива» Алексею Батракову по стилю игры больше всего подходит испанская «Барселона».

© ФК «Локомотив»

Ранее СМИ сообщили, что 20‑летним игроком интересуются несколько клубов Серии А. Хавбек в текущем сезоне забил 12 мячей в 17 матчах за «Локомотив».

— За Батраковым следят топ‑клубы Европы. Вас удивило бы, если «Барселона» сделала бы ему предложение?

— Ситуация неоднозначная. Одно дело — хорошо играть в нашем чемпионате, другое дело — там. Мы уже на Захаряне погорели… Обожглись! Он сыграл 10 процентов всех матчей, в основном со скамейки запасных выходил, травмы постоянные, никак форму набрать не может.

Батраков у нас один из самых талантливых игроков, это видно по всем его качествам. Здесь он лидер команды, постоянно в основе играет, ему полностью доверяют. В «Барселоне» будет жесточайшая конкуренция, как бы не обжечься… В том, что он заиграет, я не сомневаюсь. В будущем может уехать в какую‑то суперклассную европейскую команду. Там времени на раскачку нет, нужно в каждой игре, в чемпионате, в кубке, в Лиге чемпионов доказывать свою состоятельность.

— Вы видите какую‑то определенную команду для него?

— Он многим командам подошел бы по стилю игры. Он игрок, который в любую команду может вписаться. У него светлая голова, хорошая техника. Он может из глубины играть. Я буду рад, если он заиграет на высоком уровне.

— То, что к нему есть в принципе такой интерес из Европы, вас не удивляет?

— Он играет уже как взрослый футболист. Я не удивлюсь, если поступит предложение не только от «Барселоны», а еще и от других европейских клубов. По стилю игры, я думаю, «Барселона» ему больше всего подходит, — сказал Колыванов «Матч ТВ».

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.