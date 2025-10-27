"Сочи" ушел с последнего места турнирной таблицы РПЛ, обыграв "Ахмат"

Футбольный клуб "Сочи" одержал победу над грозненским "Ахматом" со счетом 4:2 в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Игнасио Сааведра (16-я минута), Михаил Игнатов (36 и 66), Дмитрий Васильев (76). У проигравших отличился Максим Самородов (59 и 90+2). В конце встречи судья не засчитал два гола грозненцев после помощи системы видеоассистента рефери (VAR). После игры на поле вспыхнула потасовка.

"Сочи", одержав вторую победу в чемпионате, ушел с последнего, 16-го места турнирной таблицы РПЛ и располагается на 15-й строчке, набрав 8 очков. "Ахмат" занимает девятое место. В активе клуба 16 очков.

Следующий матч "Сочи" на выезде проведет с "Оренбургом". "Ахмат" в гостях сыграет с калининградской "Балтикой". Встречи пройдут 2 ноября.