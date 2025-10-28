За поведением Ямаля вне поля будут следить

«Барселона» намерена уделить внимание поведению Ламина Ямаля вне поля.

© Sports.ru

Перед класико на «Сантьяго Бернабеу» в 10-м туре Ла Лиги, в котором каталонцы уступили со счетом 1:2, 18-летний вингер на стриме медиафутбольной лиги Kings League заявил, что «Реал» «жульничает и жалуется». Сообщалось, что в «Барселоне» остались недовольны словами Ямаля, посчитав, что он «перешел черту».

По информации Diario Sport, в «Барселоне» считают, что слова Ямаля стали «топливом» для «Реала» в класико. До совета директоров каталонцев дошла информация, что несколько футболистов «сливочных» изъявили желание играть на левом фланге против Ламина.

Каталонский клуб и агент Ямаля Жорже Мендеш впредь намерены внимательнее относиться к поведению вингера, чтобы не допускать подобных ситуаций в дальнейшем, а также избежать излишнего внимания к личной жизни футболиста.