Волейболисты казанского «Зенита» обыграли «Енисей»

Казанский «Зенит» обыграл красноярский «Енисей» в выездном матче третьего тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

© ВК "Зенит"

Встреча в Красноярске завершилась со счетом 3–1 (25:17, 22:25, 25:19, 25:17).

«Зенит» одержал третью победу подряд в чемпионате страны, у «Енисея» два поражения в трех играх.

В следующем туре «Зенит» 30 октября сыграет на выезде с «Ярославичем», «Енисей» 2 ноября отправится в гости к «Оренбуржью».

Прямые трансляции матчей Суперлиги смотрите на телеканалах семейства «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.